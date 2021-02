Las listas oficiales para el McDonald’s All-American Boys Game 2021 se publicaron esta tarde, junto con las del evento de niñas.

Desafortunadamente, este año no se jugará ningún McDonald’s All-American Game debido al COVID-19. Este es el segundo año consecutivo en que la exhibición anual se cancelará debido a la pandemia.

Sin embargo, las listas para cada juego aún se han elegido y se publicaron esta tarde. No es sorprendente que Duke y Kentucky tengan dos firmantes seleccionados para el juego.

Here are the @McDAAG rosters pic.twitter.com/d1T6ciGvdd

— Adam Zagoria (@AdamZagoria) February 23, 2021