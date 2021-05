El Director de Obras Públicas de Miami Beach, Roy Coley, deja el cargo para convertirse en el nuevo Director del Departamento de Agua y Alcantarillado del Condado de Miami-Dade (WASD).

Se trata de la mayor empresa de agua y alcantarillado del sureste de los EEUU que presta servicio a casi 2,3 millones de residentes, incluidos los de la ciudad de Miami Beach.

Al anunciar el nombramiento, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo:

“Estoy encantada de dar la bienvenida a Roy a este papel crítico de supervisión del trabajo de nuestro Departamento de Agua y Alcantarillado, que está en el centro de nuestra salud pública y ambiental”, indicó.

Agregó que “Roy aporta al condado más de 20 años de excelencia en las operaciones de agua, incluyendo la puesta en marcha y las operaciones de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales de alta calidad, la implementación del plan de mejora de capital, la conversión de pozos sépticos a alcantarillado, y más.”

Levine Cava señaló que Roy “es un líder con visión de futuro que se asegurará de que el WASD no sólo siga cumpliendo las normas más estrictas de calidad del agua, sino que desarrolle sistemas de agua mejor preparados para soportar los impactos del cambio climático y la subida del nivel del mar”

Coley dijo que una de las cosas que le atrajo al puesto fue la oportunidad de trabajar en el objetivo de Levine Cava de ser un líder en el “enfoque de un agua” para conservar y reutilizar el agua.

“Como hemos tenido abundancia de agua, somos bastante derrochadores con nuestra agua”, dijo Coley a RE:MiamiBeach.

Añadió que “si lo miramos desde un punto de vista global, sólo el tres por ciento del agua del mundo es agua dulce y potable”.

“Con la mayor parte de esa agua contenida en los glaciares o en los acuíferos subterráneos profundos que son inalcanzables, “sólo la mitad del uno por ciento está realmente disponible para nosotros para beber”, dijo.

This Earth 🌍 Month let’s work together to protect our precious natural resources. #waterguy💧 pic.twitter.com/SwRE3BTESJ — Roy Coley (@RoyWColey) April 19, 2021

Subrayó que “a medida que nuestra población crece, tenemos que reconocerlo y reconocer que tenemos que ser más eficientes con nuestro enfoque”.

La reutilización puede incluir una serie de opciones, dijo Coley, desde el riego hasta los usos potables indirectos. “La población del sur de Florida está creciendo. Está creciendo más rápido de lo que podríamos haber pensado antes de COVID y, debido a la pandemia de COVID, cada vez más gente quiere mudarse al sur de Florida y tenemos que estar preparados para ello.”

Vale recordar que Coley fue nombrado director de Obras Públicas en 2018.

To mitigate tidal #flooding, Miami Beach has elevated vulnerable #roads & improved its #stormwater pumping system. But now the city needs to do more. So @JacobsConnects used @ArcGISPro to determine how Miami Beach can better prepare for #sealevelrise. https://t.co/qSUjGq1TdP pic.twitter.com/QPWdJBeqKC — ArcNews (@ArcNewsMagazine) April 5, 2021

En el Condado, volverá a reportar al ex gerente de la ciudad de Miami Beach, Jimmy Morales, quien se unió al Condado como Jefe de Operaciones después de la elección de Levine Cava el año pasado.

Cuando fue nombrado Director de Obras Públicas, Morales dijo que Coley había “sido pionero en una nueva técnica de gestión de la calidad del agua en los sistemas de agua potable” en Key West.

Otros logros incluyen “la puesta en marcha y el funcionamiento de tres plantas de agua potable por ósmosis inversa y cinco plantas de tratamiento de aguas residuales”.

Cuatro plantas de tratamiento bajo su dirección recibieron premios a la excelencia operativa por parte del Departamento de Protección Medioambiental de Florida por superar sistemáticamente los requisitos reglamentarios”, dijo Morales en su momento.

En el anuncio de su nombramiento en el Condado, Morales dijo: “Ofrecer un excelente servicio al cliente a los residentes y crear un entorno para que los empleados de WASD hagan su mejor trabajo al servicio de la comunidad es el núcleo del trabajo del Director del Departamento.

Roy tiene una amplia experiencia en el desarrollo de programas para ayudar a los empleados a obtener nuevas habilidades y certificaciones y en la negociación de convenios colectivos, y traerá su compromiso de elevar la experiencia del cliente y del empleado como Director.”

Fuente: RemiamiBeach