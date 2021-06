El senador estadounidense Marco Rubio informó que ayudará a gestionar las visas humanitarias de los familiares de las personas que resultaron afectadas tras el colapso de un edificio en el vecindario de Surfside.

El siniestro se registró la madrugada de este jueves.

Rubio aseguró que un número importante de los residentes de ese edificio son extranjeros, por lo que se hará necesaria la presencia de sus familiares en Miami, reportó CubanosporelMundo.

El legislador agregó que su equipo de trabajo se encuentra en el centro de reunificación familiar para ayudar con la obtención de las visas para los seres queridos de los afectados en Surfside.

De igual manera, el republicano apuntó que ya han establecido comunicación con consulados de algunos países para agilizar los trámites correspondientes.

Search & rescue teams from @MiamiDadeFire are working under very difficult & potentially dangerous conditions to locate & rescue any survivors trapped in the debris in Surfside. pic.twitter.com/lIwJ321aI6

Almost 1/3 of those now reported missing after the Surfside tragedy are foreign nationals.

We are working with the Consulates of various countries in the Western Hemisphere to help secure travel visas for family members who need to travel to the U.S.

— Marco Rubio (@marcorubio) June 24, 2021