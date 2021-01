El abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, anunció que no podrá hacer parte del equipo legal del presidente en el juicio político que se le adelanta en el Congreso de Estados Unidos por los actos de violencia que se produjeron en Washington el pasado 6 de enero.

Según explicó el abogado y exalcalde de la ciudad de Nueva York, no podrá hacer parte de la defensa jurídica de Trump debido a su participación en los hechos que dieron lugar a las violentas manifestaciones en el Capitolio y que han dejado varios detenidos. “Debido a que pronuncié un discurso anterior, soy testigo y, por lo tanto, no puedo participar en la corte o en la cámara del Senado”, dijo a diferentes cadenas de televisión norteamericanas. Rudy Giuliani Rudy Giuliani

Por tal razón, Giuliani estará como “testigo” en el caso que lleva en este momento el Senado, luego de que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobara el juicio político la semana pasada. En respuesta a este nuevo “Impeachment”, el equipo del presidente Trump emitió un comunicado de prensa en el que comunicó que el proceso es una “mentira”.

Durante el fin de semana, el abogado personal del presidente había mencionado que iba a ser parte de la defensa del presidente en el Senado. En declaraciones a diferentes medios, Giuliani afirmó, de hecho, que encabezaría el equipo legal.

Sin embargo, el portavoz de la campaña de Trump comunicó a través de su cuenta de Twitter que es falsa la afirmación de Giuliani, ya que “el presidente aún no ha tomado la decisión de qué abogado o firma legal lo asesorará” en el proceso que cursa en el Congreso.

Statement On President Trump’s Impeachment Defense Team:

President Trump has not yet made a determination as to which lawyer or law firm will represent him for the disgraceful attack on our Constitution and democracy, known as the “impeachment hoax.” We will keep you informed.

— J. Hogan Gidley (@JHoganGidley) January 17, 2021