Lo ha demostrado en mas de una ocasión: Ryan Reynolds no es un actor como los demás. El protagonista de Deadpool siempre ha tenido gestos amables con sus fans,y ahora lo vuelve a demostrar tras unirse a la búsqueda masiva de un osito de peluche, ofreciendo nada menos que 5.000 dólares (unos 4.200 euros) a quien lo devuelva. La propietaria del peluche, una joven canadiense llamada Mara Soriano, necesita que vuelva cuanto antes; y es que el peluche contiene algo muy especial: una grabación de voz de su madre, Marilyn, que falleció de cáncer

Por Redacción Miami Diario

La búsqueda comenzó en el momento en el que a Soriano le robaron una mochila que contenía algunas de sus posesiones más valiosas, mientras estaba de mudanza en el centro de Vancouver. Sin embargo, lo que más lamenta la joven es la pérdida del osito.

Any help appreciated pic.twitter.com/infn9Gyi2K — mara soriano | FIND MAMABEAR VANCOUVER (@drawmaradraw) July 26, 2020

“Mi madre me regaló el peluche en las Navidades de 2017 con una grabación de su voz, diciendo que me quería, que estaba orgullosa de mi y que estaría conmigo donde quiera que yo estuviese”, declaró la joven a NEWS 1130 , “No tengo ningún otro registro de su voz antes de que se pusiese enferma, diciendo que me quiere, que está orgullosa de mi y que siempre estará conmigo. Lo escucho cada vez que la echo de menos”.

Después de que la periodista Deborah Goble compartiese lo sucedido en su cuenta de Twitter, los usuarios de la red social iniciaron una búsqueda a nivel internacional. El mensaje llegó a oídos de Ryan Reynolds, nativo de Vancouver, que no dudó en sumarse a la iniciativa con la suculenta recompensa: “5000 dólares a quien le devuelva este oso a Mara. No se harán preguntas. Creo que todos necesitamos que este oso vuelva a casa”.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020

Es más, por si no fuese suficiente incentivo, el conocido periodista George Stroumbouplooulos ha prometido añadir otros 5.000 a quien lo encuentre.

I’ll add 5g to that. https://t.co/o7qwUnO8Np — Prime Mixister StroumPHÒulopoulos🍲🍿🏍 (@strombo) July 26, 2020

De momento, la joven ha podido contar con las imágenes de las cámaras de seguridad de un restaurante cercano en las que se ve al ladrón, que ha dado más pistas del autor del delito. A la joven también le ha llegado información de que se podría haber tirado el osito en un conocido parque de la ciudad.

UPDATE: Footage of the back alley, he put the backpack on his front. He was wearing a hat and kept his head down. This is him for sure!! pic.twitter.com/eAgMzLzR2D — mara soriano | FIND MAMABEAR VANCOUVER (@drawmaradraw) July 26, 2020

Fuente: Alberto News

