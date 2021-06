Lazy saturday es un sábado relajado para Francis Suarez, el alcalde de Miami quien ha aprovechado para salir de paseo con su pequeña niña a quien ha llamado “la princesa de la casa”. De esta manera hace un alto a su ocupada agenda para dedicar tiempo a su familia.

El 13 de abril de 2018, Suárez, presentaba a su hija recién nacida. “Se llama Gloriana Pilar Suárez y ha pesado 7 libras y 12 onzas al nacer. El nombre es muy parecido al de su madre, Gloria”.

En ese momento, dio a conocer la buena nueva a través de sus cuentas de Instagram y de Twitter, “La llegada de la nueva integrante de la familia, les ha llenado de “felicidad y amor”. “Estamos muy agradecidos por este increíble regalo de Dios”, escribió.

El alcalde de Miami, Francis Suarez, ha expresado su afecto a su esposa Gloria en las redes sociales enviándole un conmovedor mensaje de aniversario .

“Hace 16 años que conocí a la persona más extraordinaria. El pegamento de nuestra familia. Mi arma secreta siempre ha sido mi hermosa esposa Afortunadamente ella ha envejecido mejor que yo!”, señalaba.

Inclusive en 2020, Suarez fue contagiado con el coronavirus y escribía: “Extrañaba mucho a mi familia. En tiempos de adversidad como estos, nos apoyamos más en nuestros seres queridos. Estoy deseando volver a abrazar y besar a mi hermosa esposa e hijos, ¡con suerte muy pronto!

Suárez está casado con Gloria M. Fonts. Su hijo mayor se llama Andrew Xavier y la menor, Gloriana. Está muy orgulloso y bendecido de poder criar a su familia en Miami.

Lazy Saturday w my no. 1 girl. The princess of the house… pic.twitter.com/wcKfmXiPyN

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) June 12, 2021