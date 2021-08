McDonald’s agrega y resta artículos de su menú con regularidad. Sin embargo, solo la sucursal de EE.UU. está eliminando seis artículos de su carta.

Al anunciar que recortarían su menú en los Estados Unidos debido a la pandemia, así como a la escasez de suministros, McDonald’s eliminó seis artículos de su menú durante el año pasado.

Las variaciones de la icónica hamburguesa Big Mac, Little Mac y Double Big Mac, estaban disponibles originalmente en los restaurantes participantes. Lamentablemente, las dos hamburguesas desaparecieron rápidamente y desde entonces no han vuelto al menú de McDonald’s.

Los sándwiches de pollo a la parrilla y los filetes de pollo también desaparecieron del menú. Originalmente destinado a ser un corte temporal, existe la posibilidad de que ambos artículos nunca regresen, según el CEO Chris Kempczinski.

“Ciertamente volveremos a agregar cosas al menú. Si se remonta hasta donde estábamos antes del COVID-19, creo que probablemente sea poco probable”, dijo Kempczinski.

McDonald’s, que nunca había sido un gran vendedor, también eliminó las ensaladas del menú. Bill Garrett, vicepresidente senior de operaciones, señaló su escasa popularidad, y explicó el razonamiento a Business Insider .

“Para simplificar las operaciones en nuestras cocinas y para nuestro equipo, y asegurar la mejor experiencia posible para nuestros clientes, estamos trabajando con nuestros franquiciados y restaurantes locales para enfocarnos en servir nuestras opciones más populares y comenzaremos a eliminar temporalmente algunos artículos del menú”, explicó.

Finalmente, los parfaits de yogur ya no están disponibles. Como tal, solo las papas fritas y las rodajas de manzana están a la venta como acompañamientos.

También debe tenerse en cuenta que McDonald’s All Day Breakfast tampoco ha tenido un retorno completo, aunque la compañía ha reconocido las solicitudes.

Si bien la cadena eliminó muchos artículos básicos de su menú durante el año pasado e incluso sacó un anuncio engañoso , McDonald’s también agregó nuevos artículos.

Debutando el 1 de septiembre, un nuevo donut separable se unirá al menú de desayuno. Con presencia en la mayoría de los restaurantes, la cadena promete servirlos calientes.

