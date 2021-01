Sabrina Carpenter acaba de publicar ‘Skin’, su nuevo single, y se comenta por Twitter, que podría levar alguna pullita dirigida a Olivia Rodrigo y a su “Drivers License”, reportó telehit

Y es que Sabrina Carpenter (chica Disney, actriz y cantante, al igual que Rodrigo) está saliendo con Joshua Bassett, ex novio de Olivia Rodrigo.

Rodrigo y Bassett compartieron pantalla en el reboot de ‘High School Musical’, donde ella conseguía el papel de Gabriella Montez y él el de Troy Bolton solo para poder estar cerca de ella y recuperarla. Hace dos semana, la joven cantante lanzó su primer single, ‘Drivers License’, una canción con la que ha revolucionado las estadísticas, destronando a Bad Bunny y Jhay Cortez con su ‘Dákiti’ y sacándole el doble de reproducciones en el ‘Top 50 Global’ de Spotify como la canción más escuchada.

Como era de esperarse, los seguidores de la cantante encontraron ciertas referencias en su letra que les hizo pensar que la joven de 17 años estaba hablando de Joshua y Sabrina: “Y probablemente estés con esa chica rubia/ Que siempre me hizo dudar/ Es mucho mayor que yo/ Es todo lo que me hace sentir inseguro”, dice Olivia en su canción.

Justo una semana después, Joshua Bassett publicaba ‘Lie, Lie, Lie’, una canción que también se consideró como una respuesta a Olivia.

Ahora, hay quienes consideran que ‘Skin’ podría ser la respuesta de Sabrina Carpenter a estas referencias. ¿Por qué? Pues porque no hay más que fijarse un poco en la letra: “Quizá no lo decías en serio/ Quizá la rubia era la única rima”, canta Sabrina, de 21 años, casi al principio del single.

Sabrina Carpenter le acaba de responder a Olivia Rodrigo en su nueva canción “Skin”

“Si te conocíera en otra vida

Quizás entonces podríamos fingir

No hay gravedad en las palabras que escribimos

Quizás no lo dijiste en serio

Quizás "rubia" fue solo una rima

La única rima" pic.twitter.com/HNBnr6UL1h — Jesus💍 (@Jesus94772425) January 22, 2021

En otro momento de la canción, Carpenter deja entrever que no está enterrando el hacha de guerra: “Quieres romper mi corazón. Soy feliz y lo odias. No te estoy pidiendo que lo dejes pasar (…) Tú has contado tu versión así que yo voy a contar la mía“. Y sigue con frases con las que parece que está ‘marcando territorio’: “Puedes intentar meterte bajo mi, bajo mi, bajo mi piel mientras él está en la mía. Me gustaría que supieras que ni siquiera tú puedes meterte en mi piel si no te dejo entrar”.

Pero por si esto fuera poco, la cantante podría hacer una referencia aún más explícita al éxito de Rodrigo, en concreto, a su título y al tema de sacarse el carnet de conducir, utilizando la palabra ‘drive’:“Don’t drive yourself insane/ It won’t always be this way”, que en español significa “No te vuelvas loco/ No siempre será así”.

La canción tiene como intención inspirar y dar ánimo en estos tiempos difíciles, pero en Twitter corren las teorías de que tiene como única finalidad responder a Olivia Rodrigo. Además, los seguidores de ambos fandoms piden que las cantantes se reconcilien, se conviertan en mejores amigas y dejen a Joshua Basset.