¿Cuál es el mejor momento para solicitar el seguro social? Muchos expertos y analistas financieros intentan dar con la clave para que la persona que se acerca a su jubilación puede tener un retiro seguro y duradero, reportó El Nuevo Herald.

Por redacción MiamiDiario

Aquí es donde aparece una calculadora de beneficios por jubilación digital que brinda la Administración del Seguro Social (SSA) a los contribuyentes en Estados Unidos.

“El calculador provee estimados —no montos exactos— basados en la información existente en el registro de ganancias de cada contribuyente, explican las autoridades”, dice el portal antes mencionado.

El año pasado más de 5 millones de nuevos beneficiarios reclamaron beneficios del Seguro Social por primera vez.

“Según el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el salario medio semanal de los trabajadores estadounidenses se situó en $994 durante el tercer trimestre del 2020. La organización AARP, que también posee otra calculadora para el Seguro Social, presenta un ejemplo de cómo varían los cálculos según la edad de retiro:

“Una persona soltera nacida en 1960 con un salario promedio de $50,000, por ejemplo, recibiría $1,323 al mes si se jubila a los 62 años —la edad más temprana para recibir beneficios—. La misma persona recibiría $1,890 si espera a cumplir los 67 años, su edad plena de jubilación. Y si espera a los 70 años, recibiría $2,344, el beneficio máximo para personas con esos ingresos”, explica la organización de bienestar social.

Cómo se calculan los beneficios

El Nuevo Herald, explica que la calculadora digital le pedirá sus datos personales tal como aparecen en la tarjeta del Seguro Social, “incluyendo nombre, número SSN, fecha y lugar de nacimiento”.

Justo después de procesar los datos requeridos, la página proporcionará una estimación del monto de ingreso del Seguro Social, fundamentándose en el historial de ingresos del contribuyente y su edad.

“Las personas que pueden usar el calculador de beneficios son:

▪ Contribuyentes que en este momento cuentan con suficientes créditos de Seguro Social, es decir, quienes hayan cumplido con la cantidad mínima de trabajo para tener derecho a reclamar los beneficios del Seguro Social.

▪ Contribuyentes que no reciben beneficios actualmente, no aguardan por una decisión de su solicitud y no tienen derecho a una pensión por trabajo no cubierto por el Seguro Social.

“Si actualmente solo recibe beneficios de Medicare, aun puede obtener una estimación”, explican las autoridades.

El calculador de beneficios por jubilación es solo uno de numerosos recursos por Internet disponibles en la página de la Administración del Seguro Social.

Estos servicios digitales han cobrado vital importancia durante la pandemia del coronavirus, debido a que las oficinas de la agencia solo ofrecen servicios por teléfono, y las personas mayores, que generalmente son los beneficiarios de las prestaciones, deben tomar medidas para prevenir el contagio.

Las herramientas digitales del SSA permiten solicitar beneficios de jubilación, discapacidad y Medicare, verificar el estado de una solicitud o apelación, solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo e imprimir una carta de verificación de beneficios.

Recientemente, la agencia también implementó un programa de verificación en línea de números del Seguro Social para reducir el fraude de identidad en Estados Unidos.

Los contribuyentes pueden tener acceso a los servicios por Internet creando una cuenta gratuita en My Social Security”.