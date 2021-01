Salma Hayek celebra que llegó a 17 millones de seguidores en Instagram con un vestido que dejó a la vista tremendos atributos.

La actriz, empresaria y productora mexicana Salma Hayek, demostró que no solo es una celebridad del cine y televisión, sino también de redes sociales, reportó la página web de Fox News.

Y es que este domingo 17 de enero, Salma llegó a los 17 millones de seguidores en Instagram, por lo que quiso celebrarlo con una foto donde robó el aliento de sus fans.

En la postal se puede ver a Salma Hayek como celebra y portando un entallado vestido verde con un pronunciado escote, con el que dejó a la vista los tremendos atributos que que posee.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Como era de esperarse, la publicación se llenó de halagos y piropos subidos de tono, pero en su mayoría fueron felicitaciones por el crecimiento que ha tenido su perfil.

La veracruzana es una usuaria muy activa de Instagram, pues es la red social en donde suele compartir con todos sus seguidores momentos felices y divertidos de su día día, así como fotografías donde siempre luce perfecta y sensual.

Hayek reflexionó sobre su apariencia

El pasado mes de abril, Hayek reflexionó sobre su apariencia física durante sus décadas en el centro de atención y admitió que solía tener inseguridades sobre su imagen.

“Cuando miro fotos mías en mis 30 o 40 años, me veo más hermosa de lo que me veía en ese momento”, dijo a la revista People para su “Beautiful Issue”, en el que compartió imágenes sin maquillaje de sí misma.

“Solía ​​criticarme mucho a mí mismo. Ahora, cuando me miro en el espejo y hay cosas que no veo, pienso en lo mucho que me voy a gustar en 10 años” cerró la actriz que es una de las más populares en México y en el mundo.