Sanders anuncia su apoyo formal a Biden para vender a Donald Trump en las elecciones

Por su parte, Biden respondió dirigiéndose a los seguidores de Sanders: «Los veo, los escucho. Entiendo la urgencia de lo que necesita hacerse. Espero que se nos unan. Mientras más seamos, mejor».

To Bernie’s supporters: I see you, I hear you, and I understand the urgency of what it is we have to get done in this country.

I hope you will join us. You are more than welcome on this campaign. You’re needed. https://t.co/vJXlroCdDd

— Joe Biden (@JoeBiden) April 13, 2020