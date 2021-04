Luego de varios días de suspensión este lunes se reactivará el plan de subvenciones para operadores locales en Miami reabrirá sus puertas, para que los pequeños productores puedan hacer sus trámites.

El plan que ayuda a las pequeñas empresas empezará reactivar la página para los usuarios a partir de las 12:00 del mediodía de este lunes.

Este plan se estableció por la Ley de ayuda económica a las pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro y locales de entretenimiento en vivo más afectados, y luego enmendado por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, que fue promulgada por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden.

El SBA informó que los operadores que deseen hacer sus trámites deberán ingresar en la página web https://svograntportal.sba.gov, con antelación.

Además la oficina indicó que la capacidad para que los operadores puedan registrarse se suspenderá de 11:00 am a 12 pm, para garantizar un proceso más justo.

TODAY: The Shuttered Venue Operators Grant reopens at 12pm ET. Here's what you need to know:

— SBA (@SBAgov) April 26, 2021