Aún tiene chance de solicitar fondos en el marco de los Anticipos Focalizados Suplementarios de la Administración de Pequeñas Empresas. Se tratan del programa de ayudas de la SBA.

Se pudo conocer que la SBA seguirá aceptando solicitudes hasta que se concedan los 5.000 millones de dólares.

El programa está dirigido a un máximo de un millón de pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

Learn how to apply: https://t.co/JID3OcT8gy Get help with your application: 1-844-279-8898

Para ser elegibles, las pequeñas empresas deben tener no más de 10 empleados, estar ubicadas en áreas de bajos ingresos y haber tenido una pérdida económica debido a la pandemia de coronavirus de más del 50% en un período de ocho semanas desde el 2 de marzo de 2020, en comparación con el año anterior.

Pueden recibir 5.000 dólares en subvenciones, lo que significa que el dinero no tiene que ser devuelto.

Estos fondos se suman a los 10.000 dólares que muchas empresas recibieron de los anteriores fondos de Préstamos por Daños Económicos.

La SBA se está poniendo en contacto con las pequeñas empresas que reúnen los requisitos necesarios y las invita a solicitar las subvenciones.

La financiación se incluyó en la ley de estímulo de 1,9 billones de dólares del Presidente Joe Biden.

Por otra parte, la SBA ha aumentado los importes máximos de los préstamos para la ayuda COVID-19 a 24 meses de capital circulante hasta 500.000 dólares, frente a seis meses y 150.000 dólares.

SBA Administrator Isabella Guzman on the restaurant relief fund: The SBA is "really hoping to reach those… underserved businesses that were not able to access relief at the same rate as other businesses and ensuring that we can rebuild equitably."

