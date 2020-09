A sus 46 años de edad, la actriz venezolana Scarlet Ortiz ha dejado constancia que luce como en sus mejores tiempos.

Por redacción MiamiDiario

La también modelo ha publicado un par de imágenes desde su cuenta de Instagram (@ortizscarlet), que dan cuenta de que aún mantiene una figura que muchas de 20 años envidiarían.

Resalta una nota del portal La Opinión que muchos de sus fans han quedado atónitos luego de que estas fotografías sean consideradas como “las más candentes que ha podido exponer de sí misma” en la mencionada red social.

Y es que solo una prenda cubre su cuerpo, se trata de un súeter nude.

Ambas publicaciones superaron los 30 mil me gusta y la también presentadora de televisión, no solo saludó a sus fans, sino que además aseveró que este es un look bastante casual para ella.

Días previos se dejó ver también en la playa llevando un vestido con colores de otoño que luce perfectamente bien en la playa. Sobre todo porque la pieza en la parte de arriba lleva tirantes y un largo escote en v que evidenció la falta de sostén.

Con información de La Opinión

