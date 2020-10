Rick Scott, senador estadounidense, dijo que se había equivocado el sábado cuando dijo en la televisión nacional que había dado positivo por COVID-19, según difundió miamimundo

A través de Twitter, Scott indicó: “Me equivoqué esta mañana en mi entrevista de @FoxNews. Ayer me hicieron la prueba de COVID y dio NEGATIVO “.

Durante una entrevista el sábado por la mañana en “Cavuto Live”, cuando se le preguntó acerca de tres colegas del Senado que habían contraído el virus en los últimos días, Scott dijo: “Me hicieron la prueba ayer, creo que por sexta vez, y volví a dar positivo”.

Al menos tres colegas republicanos, los senadores estadounidenses Mike Lee de Utah, Thom Tillis de Carolina del Norte y Ron Johnson de Wisconsin, han sido diagnosticados con el virus en los últimos días. Unos momentos antes de hablar mal, Scott había dicho que los senadores todavía estaban haciendo su trabajo.

“Están hablando con la gente. Intentan hacer su trabajo todos los días ”, dijo Scott.

I misspoke this morning in my @FoxNews interview. I was tested yesterday for COVID and tested NEGATIVE.

— Rick Scott (@SenRickScott) October 3, 2020