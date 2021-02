El exjugador de la NBA, Scottie Pippen nuevamente está en la palestra pública, esta vez por poner en venta su mansión ubicada en Fort Lauderdale.

Esta es la tercera ocasión en la que Pippen coloca en venta su vivienda ubicada en Harbour Beach, uno de los condominios más lujosos de Florida.

La primera vez que el exjugador de los Chicago Bulls colocó su mansión en venta, fue en el 2014 y en esa ocasión la cotizó en $11.8 millones.

Dos años después la volvieron a colocar en el mercado, pero su valor bajó a $ 10.9 millones. Pero tampoco tuvo éxito la venta.

En el 2017, cambiaron la estrategia y colocaron la mansión en alquiles a un costo de $40.000 al mes.

El matrimonio entre Scottie Pippen y Larsa ha estado en la cuerda floja en los últimos años.

Primero ella pidió el divorcio, pero luego el mismo fue cancelado tras una reconciliación de la pareja.

Pero en diciembre se conoció, que el aliado de Michael Jordan en los Chicagos Bulls pidió nuevamente el divorcio en el mes de diciembre.

Scottie Pippen's South Florida mansion on the market for $9.8 million https://t.co/Pq0GOTZoGA pic.twitter.com/zFe8gEN4iK

— Mark B. Weiss Real Estate (@MarkBWeissRE) April 27, 2020