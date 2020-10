Se está acortando el tiempo para aprobar otro proyecto de ley de estímulo antes de las elecciones, durante el fin de semana continuaron las conversaciones sobre otra ronda de estímulo económico, pero un acuerdo parece lejos.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y quien encabeza las negociaciones para los demócratas, dijo que se debe llegar a un acuerdo antes de este martes si se va a aprobar un proyecto de ley antes del 3 de noviembre.

Ese escenario es poco probable, dada la distancia entre ella y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Pelosi se aferra a su cifra de 2,2 billones de dólares, mientras que Mnuchin, que trabaja en nombre de la Casa Blanca, se aferra a 1,8 billones de dólares.

A pesar de esa brecha, las dos partes están de acuerdo en la necesidad de otra ronda de cheques de estímulo por $1,200 y más beneficios de desempleo mejorados, como se encontró en la Ley CARES, que expiró a fines de julio.

Pero también existen diferencias significativas en los detalles. Las dos partes siguen en desacuerdo sobre el lenguaje para un plan de prueba estratégico nacional.

Como se indicó en un comunicado de prensa reciente de la oficina del presidente sobre la última ronda de revisiones, “Estos cambios hacen que la financiación sea un fondo de soborno para la Administración que” puede “conceder o retener en lugar de un plan prescrito y financiado para aplastar el virus”.

Otros asuntos pendientes incluyen provisiones inadecuadas de cuidado de niños y fondos más necesarios para los gobiernos estatales y locales. También se mencionaron el Crédito Tributario por Hijos , el Crédito Tributario por Hijos y Dependientes y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo. Aún así, el presidente expresó su optimismo de que se podría llegar a un acuerdo antes de las elecciones.

El presidente Trump también expresó su apoyo a un gran paquete la semana pasada.

Por supuesto, la semana anterior, el presidente cerró las negociaciones por completo.

…request, and looking to the future of our Country. I have instructed my representatives to stop negotiating until after the election when, immediately after I win, we will pass a major Stimulus Bill that focuses on hardworking Americans and Small Business. I have asked…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020