La policía de Wilton Manors está buscando a una niña desaparecido.

La niña de dos años fue vista por última vez el domingo por la mañana temprano.

Según la policía de Wilton Manors, la niña fue vista por última vez en un edificio de apartamentos donde aparentemente fue recogida y llevada por su madre, quien no tiene la custodia de esa niña.

El nombre de la niña es Stella Victoria Turley, mide unas 30 pulgadas y pesa 36 libras.

Se emitió una Alerta Ámbar el domingo por la mañana.

A Florida AMBER Alert has been issued for 2-year-old Stella Turley out of Wilton Manors. The child may be in the company of Christine Ammon. If you have any information, please contact the Wilton Manors Police Department at 954-390-2150 or 911. #FLAMBER pic.twitter.com/miGyWagXW4

— FDLE (@fdlepio) December 6, 2020