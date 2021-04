Una de las uniones más polémicas de Florida arriba a sus 12 años. Se trata del padre Alberto y Ruhama Cutié. Los fines de semana, Cutié también cambia su sotana por ropa casual y disfruta de jugar con sus hijos y su perrito Einstein.

“Es un líder no solamente religioso, sino también en la casa. Él siempre ha sido muy buen papá, buen esposo, buen amigo”, dice la otrora Ruhama Canellis, de 47 años, con quien Cutié se casó por el rito episcopal en un antiguo monasterio español en Miami hace casi 12 años.

Ruhama aún se conmueve al recordar ese lluvioso día de julio del 2009 en el que el amor de su vida —y hasta poco antes sacerdote católico— la llevó al altar para convertirla en su esposa. “Fue muy intenso porque había muchas emociones encontradas”, dice ella del día de su boda. “Recuerdo que tenía un dolor de cabeza inmenso, casi me desmayo del dolor de cabeza y de los nervios. También recuerdo haber visto a mi esposo en el altar y es como haber estado en un cuento de hadas. A pesar de todo lo que estaba pasando —que mucha gente estaba a favor y mucha gente en contra— nosotros estábamos haciendo en nuestra mente y nuestro corazón lo que Dios realmente quería que hiciéramos, porque al final Dios es amor y nosotros nos amamos”.

Lo que comenzó como un amor prohibido hoy es un sólido matrimonio entre la guatemalteca y el padre Alberto, quien lidera la iglesia episcopal de St. Benedict’s en Plantation, FL, y que permite a los sacerdotes casarse y tener hijos. Su salida de la Iglesia católica se dio luego de la publicación de unas fotos que mostraban a la pareja besándose en una playa de Miami y ponían en evidencia que Cutié había roto su celibato.

“El día que salieron las fotos fue para mí muy liberador poder decir: ‘Sí, estoy enamorado, esto pasó'”, admite él. “Todo fue en el tiempo de Dios. Para Ruhama la experiencia fue diferente porque Ruhama no era una persona pública y la empujaron a la luz pública antes de que ella estuviera lista”.

Ruhama recuerda ser atacada por ser una mujer divorciada y madre soltera que habría seducido a un sacerdote. “Realmente fue muy duro porque dijeron cosas que no eran verdad. Yo estaba pensando que me podían hasta matar, estaba sufriendo muchísimo porque no sabía qué podía pasar con mi hijo, que estaba en un colegio católico”, confiesa sobre Christian, quien tenía 14 años cuando se casaron y a quien Cutié considera un hijo.

Si bien fueron el blanco de críticas y muchos pensaron que no durarían nada juntos, en estos 12 años su unión solo se ha fortalecido. “No importa lo que la gente diga, lo importante es lo que Dios piensa de uno y él conoce nuestro corazón”, resalta Ruhama. “Lo que quiero es llegar al cielo con mi familia y tratar de ser lo mejor posible”.

Hoy el padre Alberto no quiere ni imaginar lo que sería su vida sin su esposa y sus hijos. “Hubiese sido una vida incompleta”, admite. Tras once años alejado de las cámaras, el autor del libro Dilema —que hace años presentó el popular programa Padre Alberto y luego debutó en inglés con su show Father Albert— ha regresado a la televisión en Hablando claro con el Padre Alberto (Mega TV). En su armonioso hogar, el sacerdote de 51 años recibió a People en Español en exclusiva para hablar de su familia y su show.

Del mismo modo, el padre habló sobre su regreso a la televisión: Es un show que trata sobre los temas importantes para la comunidad en este momento difícil: tu familia, tu vida, tu matrimonio, tu trabajo. Trato de traer a los mejores expertos para tratar todos esos temas y lo veo como un show de autoayuda. Lo que va a marcar la diferencia es tratar los temas de la actualidad de una forma fresca, dinámica, y tratando de ir al corazón de las dificultades de la comunidad latina, aquí en Estados Unidos y en todas partes. Me siento superbien