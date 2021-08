Se espera para este lunes condiciones muy cálidas y húmedas en Miami, las temperaturas máximas llegarán a los 90°F (32°C) y se sentirá que se acercan a los 110°F (43°C) al final de la tarde.

De hecho, habrá avisos de calor extremo para el interior del condado de Collier y puntos al norte de la ciudad También espere numerosas lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde.

LOOKING AHEAD: Today & tomorrow will be on the stormy side with elevated rain chances. Through the rest of the week, scattered storms will stick around into the weekend. 'Feels like' temps won't be as hot due to increased rain and cloud cover. #7weather pic.twitter.com/gvhFx18H40

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) August 2, 2021