Un frente frío ahora está al sur de Miami, generará que haya humedad más baja y funcionará gradualmente el sábado y el domingo con una fuerte brisa proveniente del noreste.

Todavía hay suficiente humedad desde el océano que podría haber algunos aguaceros en horas de la tarde .

Las máximas alcanzarán los 85 °F (29°C) y existe un alto riesgo de corrientes de aire peligrosas en la playa durante todo el fin de semana.

Last year, #Arthur and #Bertha both occurred this month.

Where do storms originate in late May? pic.twitter.com/n2aysX2Nwd

— The Weather Channel (@weatherchannel) May 14, 2021