La tormenta tropical Hanna se ha formado en el Golfo de México, según difundió cnnespanol

Una depresión en el Golfo de México fortaleció a la tormenta tropical Hanna durante la noche mientras se movía hacia la costa de Texas. No representa una amenaza para Tampa Bay.

Se trata de la octava tormenta más temprana registrada en la cuenca del Atlántico. Actualmente tiene vientos sostenidos de 64 kph o 40 mph con ráfagas de 80 kph o 50 mph. Se espera un ligero fortalecimiento antes de tocar tierra en Texas el sábado por la tarde o por la noche. El récord anterior para la octava tormenta nombrada más temprano fue la tormenta tropical Harvey, el 3 de agosto de 2005.

#Hanna has formed in the Gulf of Mexico – the earliest 8th Atlantic named storm formation on record. Prior record was Harvey on August 3, 2005. #hurricane pic.twitter.com/m1cuFjb0ff

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) July 24, 2020