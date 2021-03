“Su pasión y amor por el deporte inspiraron a millones de fanáticos en todo el mundo”, tuiteó la Fórmula Uno sobre su voz. “Él será parte de nuestra historia para siempre y lo extrañaremos profundamente”.

Japan 2000, and Schumacher's first title for Ferrari.

“He is absolutely beside himself with joy – his ultimate dream has been succeeded!” pic.twitter.com/AFA0ef0Y5A

— Formula 1 (@F1) March 13, 2021