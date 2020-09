Una mujer de Georgia le dio las gracias a Elon Musk por fabricar un auto que literalmente salvó la vida de su esposo, quien aparentemente sufrió un aparatoso accidente de tránsito Tesla, según difundió newsheads

A través de su cuenta de Twitter, la mujer indicó: “Elon Musk, estamos más que agradecidos contigo por haber fabricado un auto que salvó la vida de mi esposo ayer. Mis 4 hijos y yo te agradecemos con todo lo que tenemos.

La usuaria Pam Baker posteó en Twitter las imágenes del vehículo tras el accidente. A través de las gráficas se puede deducir que el auto se enfrentó a un accidente masivo.

@elonmusk beyond grateful that you made a car that saved my husband’s life yesterday. My 4 kids and I thank you with all we have. #Tesla pic.twitter.com/nCtv03FOS0 — Pam Baker (@pambaker18) September 17, 2020

Sin embargo, la gente tenía opiniones diferentes sobre el tuit. Unos se mostraron preocupados por la salud del esposo de la mujer, mientras otros solo se enfocaron en la calidad del modelo de Tesla.

Pam explicó que su esposo fue movido de la UCI ayer. Sufrió algunos golpes, se perforó un pulmón y tiene algunas costillas rotas, pero es muy poco dada la magnitud del accidente.

Are you all fine now . — Ranajor (@Ranajor) September 17, 2020

Un usuario de las redes sociales pensó que la mujer había publicado el tuit para referirse a la calidad del auto. Sin embargo, Pam aclaró que el tuit es sincero y no se trata de una broma. “El tuit es sincero, no está hecho con sarcasmo. El paramédico dijo literalmente que no habría sobrevivido en otro auto”, respondió Pam.

Am I the only person who finds this tweet sarcastically attacking Tesla? @pambaker18 — Debjyoti Chakraborty (@debjyoti50) September 17, 2020

Tesla es conocido por fabricar uno de los autos eléctricos más fiables de los EE.UU. y para Pam Bakers valió la pena cada centavo al momento de hacer la inversión. El hecho de que su esposo esté con vida no tiene precio para ella.

