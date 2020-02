Se incrementa a 563 fallecidos y 28.018 infectados por el coronavirus en China y Al denuncia censura ante esta crisis

El Ministerio de Salud de China informó que aumentaron a 563 el número de fallecidos y a 28.018 los infectados por el nuevo brote de coronavirus en ese país, este jueves. Además Amnistía Internacional denunció censura y violaciones de los derechos humanos ante esta crisis.

Según los datos de la Cartera de Salud china, este jueves murieron 73 nuevas personas, así lo informó elindependiente.com.

Indicaron las autoridades que 70 de estas víctimas estaban en la provincia central de Hubei, lugar donde está la ciudad de Wuhan, identificada como el sitio donde se generó la epidemia. Otro de los fallecidos fue en el municipio de Tianjin (norte de China), otro en en la provincia de Heilongjiang (nororiente de China) y otra persona murió en la provincia de Guizhou (suroccidente de China).

Hasta el momento, el ministerio de Salud Chino aseguró que existen 1.153 personas infectadas con el coronavirus que fueron dadas de alta en los hospitales de la región.

El Hospital de Union ubicado en Wuhan dio a conocer este miércoles que un recién nacido fue contagiado con el virus a tan sólo 30 horas de haber salido del vientre de su madre. El pequeño está estable bajo observación.

La madre del recién nacido tuvo al bebé el pasado 2 de febrero, ella también está contagiada con el virus antes de tener al pequeño.

El alumbramiento se realizó en el Hospital Union, que trabaja en conjunto con el Tongji Medical College de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong.

El bebé es el humano más joven infectado con la nueva cepa del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), solicitó mayor colaboración entre los países para que compartan las información que manejan sus científicos sobre el coronavirus y solidaridad entre las naciones.

Hace una semana la OMS declaró la expansión del coronavirus como una emergencia sanitaria global.

Además, la OMS solicitó 613 millones de euros para financiar un Plan Estratégico de Preparación y Respuesta contra el coronavirus, que deberá ejecutarse en el próximo trimestre.

Amnistía Internacional (AI), la Ong que defiende los derechos humanos, denunció este jueves a través de su cuenta en Twitter, que las autoridades chinas tienen «una campaña de censura» relacionada con la epidemia de coronavirus.

La organización encargada de defender los derechos humanos aseguró: » China: la censura, la discriminación, la detención arbitraria y las violaciones de los derechos humanos no tienen cabida en la lucha contra el #coronavirus epidemia. Amnistía Internacional» .

