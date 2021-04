Este lunes las autoridades de Miami comenzarán las reuniones, para discutir el Plan Maestro de Aguas Pluviales.

Este primer conclave se realizará vía zoom, y se discutirán varios temas como la infraestructura de drenaje que hay en la ciudad y como se pueden mejorar.

Este lunes los habitantes de Virginia Key, Coconut Grove y Dinner Key Marina, podrán conectarse a través de la sala https://zoom.us/j/98861482816?pwd=NVJJRzRRVjNwc1JZdGJhZDZoWHZqUT09 para escuchar las propuesta sobre este plan para mejorar las aguas pluviales de la ciudad.

El informe final prioriza las recomendaciones que se incluirán dentro del Plan de Mejoras de Capital Miami, teniendo en cuenta los patrones climáticos cambiantes, el aumento del nivel del mar (SLR) y el deseo de fortalecer la capacidad de recuperación de Miami.

Debido a lo amplio que es la ciudad, los conclaves se dividirán en cuatro zonas ( Costa norte, Costa central, Costa sur e Interior oeste).

The first virtual Community Engagement Meetings regarding Miami’s Stormwater Master Plan will be held today at 6PM. Today’s meeting is open to all residents & will focus on Virginia Key, Coconut Grove & Dinner Key Marina. To join & participate, visit: https://t.co/q2xZKsnoal. pic.twitter.com/NspBInJ6Et

— City of Miami (@CityofMiami) April 26, 2021