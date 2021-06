En un comunicado, SeaWorld Orlando anunció que reanudará los espectáculos de fuegos artificiales todas las noches.

El espectáculo de fuegos artificiales “Electric Ocean” del parque temático iluminará la noche a partir del viernes y todas las noches hasta el 8 de agosto.

También habrá fuegos artificiales algunas noches hasta el 6 de septiembre, reportó Fox35Orlando.

Para celebrar el 4 de julio, el parque temático ofrecerá espectáculos pirotécnicos adicionales del 2 al 4 de julio.

Walt Disney World ha anunciado recientemente que recupera los fuegos artificiales nocturnos en sus parques temáticos de Florida y California.

