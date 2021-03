En la alocución que tuvo la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, a propósito de la reunión anual de la Cámara de Comercio Hispana, Janet Yellen consideró que la crisis económica causada por la crisis del COVID-19 afectará más a los latinos que a otras minorías del país; sin embargo, sus empresas liderarán la recuperación.

“Al final del día probablemente será cierto que la economía de la pandemia siga la tendencia histórica y golpee más fuerte a la comunidad hispana que a otros grupos”

Sin embargo, precisó que al revisar los datos nos dimos cuenta de que los efectos no durarán mucho”

Afirmó que si alguien hubiera diseñado una crisis económica que hubiera afectado “excesivamente” a los latinos posiblemente se hubiera parecido a la pandemia de COVID-19.

If history is any guide, Hispanic-owned businesses will drive a large portion of the recovery. From 2007-12, the number of Latino-owned businesses grew by 3.3%.

It doesn’t sound like much until you see that Non-Latino owned businesses declined by 3.6% during the same period.

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) March 30, 2021