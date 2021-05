Karol G es la reina de la música urbana latina y destaca en un género en el que hasta hace poco solo triunfaban los hombres.

La enorgullece saber que ahora son muchas mujeres las que luchan por llegar a la cima y las anima a seguir peleando por sus sueños, como ella hizo desde los 15 años, cuando se presentó a ‘Factor X’ y fue una de las escogidas, reportó La Vanguardia.

Desde ese momento, que tuvo lugar en 2006, los colombianos han visto a Karol G crecer, ya que aunque no ganó el concurso, ganó la visibilidad suficiente como para firmar su primer contrato con una discográfica.

Además, ella siguió subiendo vídeos haciendo covers a su canal de YouTube y hasta hizo un cameo en una popular telenovela colombiana cuando tenía 21 años: ¡daba vida a una cantante y llevaba su pelo negro natural larguísimo!

Al verla durante todos estos años, muchos han notado cambios en su físico debido al paso de la adolescencia a la edad adulta, pero también un cambio que, como ella misma ha confesado, tiene que ver con el bisturí: una operación de pecho. La cantante ha hablado sobre cuántas veces ha pasado por quirófano en un programa de radio de su país natal en la emisora LA FM.

Karol G con cuatro operaciones en total

En una sección llamada ‘Googleando a’ del citado programa de radio, Karol ha contestado a una pregunta que muchos se han hecho sobre ella y que seguro que han consultado en Google (o cualquier otro buscador): ¿cuántas veces ha pasado por quirófano en su vida? La cantante ha contestado sin ningún problema y ha dicho que lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones.

Pero no todas han sido por motivos estéticos, como ella misma ha aclarado con su respuesta: “Tengo tres de salud y una estética (señalándose el pecho)”.

No ha aclarado cuándo pasó por quirófano para someterse a este retoque, pero parece que lo hizo muy joven, ya que en sus covers de YouTube subidas hace más de diez años ya se aprecia su aumento de senos. A Karol no le importa que se sepa esta información y de hecho ella ha subido fotos de su adolescencia a las redes, cuando todavía no se había operado.