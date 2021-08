El segundo edificio más alto de Fort Lauderdale recibe un préstamo de construcción de 84 millones de dólares.

RD East Las Olas, LLC, una filial de Miami Related Group, recibió un préstamo de construcción de 84 millones de dólares del Bank of America. La financiación fue reportada por primera vez por The Next Miami.

La torre de 47 pisos fue aprobada por los funcionarios de la ciudad de Fort Lauderdale en 2019 para la altura de 499 pies, lo que la convertiría en la segunda torre más alta de la ciudad.

La FAA también aprobó la altura propuesta del edificio de 494 pies sobre el suelo, o 499 pies sobre el nivel del mar a principios de este año.

RD Las Olas incluirá 311 apartamentos y una planta baja con tiendas en el 201 S. Federal Highway.

Los registros de la ciudad muestran que el permiso de construcción ha estado en curso.

El edificio más alto de Fort Lauderdale es el 100 Las Olas, de 46 pisos, que se coronó en 2019 a 499 pies sobre el suelo.

Cohen Freedman Encinosa es el arquitecto.