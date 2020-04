Seguridad Social Hoy y Mañana: ¿Cómo decide el Seguro Social si estoy discapacitado?

El disfrute de los beneficios del seguro social genera muchas interrogantes sobre los trámites, formularios y requisitos. Para ello contamos con la respuesta oportuna de nuestra experta en el tema.

Por Maria del Carmen Ortega

Pregunta: ¿Cómo decide el Seguro Social si estoy discapacitado? Bennett, Tampa FL.

Respuesta: Si es un adulto, no debe poder trabajar durante un año o más debido a una afección médica o una combinación de impedimentos médicos. En general, utilizamos un proceso de evaluación de cinco pasos para decidir si está discapacitado. El proceso considera cualquier actividad laboral actual que esté realizando. También considera su condición médica y cómo afecta su capacidad para trabajar. Para ser encontrado deshabilitado:

• No debe poder realizar el trabajo que realizó antes de quedar discapacitado y debemos decidir que no puede adaptarse a otro trabajo debido a su afección médica; y

• Su discapacidad debe durar, o se espera que dure, por al menos un año o que resulte en la muerte.

El Seguro Social paga solo por la discapacidad total. No pagamos beneficios por discapacidad parcial o de corto plazo. Para obtener más información, lea nuestra publicación Beneficios por discapacidad en www.segurosocial.gov/pubs/10029.html.

Pregunta: Necesito pruebas de que recibo los beneficios de Medicare. ¿Dónde puedo obtener una carta que lo demuestre? Paine, Sarasota FL.

Respuesta: Si necesita pruebas de que recibe beneficios del Seguro Social, Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) o Medicare, obtenga una carta de verificación de beneficios instantánea en línea utilizando su cuenta personal de mi Seguro Social. Si no recibe beneficios, su carta servirá como prueba de que no recibe beneficios. Si recientemente solicitó beneficios, la carta también lo aclarará. La información en su carta de verificación de beneficios incluirá información que se aplique a su situación. Puede configurar su cuenta segura y personal de my Social Security en www.socialsecurity.gov/myaccount.

Pregunta: Mi hija recibe beneficios de SSI. Me acabo de casar. ¿Los ingresos de mi cónyuge afectan el pago de mi hija como padrastro? Lago, Marco Island, FL.

Respuesta: Si. Los ingresos y recursos de un padrastro cuentan mientras el padrastro viva en el hogar. Algunos ingresos no cuentan, como las pensiones del Departamento de Asuntos de Veteranos, los pagos de cuidado de crianza para un niño no elegible y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Además, los recursos excluibles como una casa y un solo vehículo utilizado para el transporte no cuentan. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/ssi/spotlights/spot-deeming.htm.

Pregunta: ¿Qué es un «crédito» del Seguro Social? Cuba, Belle Glade FL.

Respuesta: Durante sus años de trabajo, las ganancias cubiertas por el Seguro Social se publican en su registro. Usted gana créditos del Seguro Social en función de esas ganancias. La cantidad de ganancias necesarias para un crédito aumenta a medida que aumentan los niveles de ganancias promedio. Para saber cuánto necesita ganar para obtener un crédito, visite www.socialsecurity.gov/planners/credits.html. Puede ganar hasta un máximo de cuatro créditos al año. La mayoría de las personas necesitará un mínimo de 40 créditos (o 10 años de trabajo) para ser elegible para los beneficios de jubilación. Obtenga más información leyendo la publicación en línea Cómo obtener créditos en www.segurosocial.gov/pubs/10072.html.

Pregunta: Recibí un correo electrónico que dice que es del Seguro Social, pero no estoy tan seguro. Quieren que responda con mi número de Seguro Social, fecha de nacimiento y apellido de soltera de la madre para «verificación». ¿Realmente vino de la Seguridad Social? Klimas, Nápoles FL.

Respuesta: No. El Seguro Social no le enviará un correo electrónico pidiéndole que comparta su información personal, como su número de Seguro Social, fecha de nacimiento u otra información privada. Tenga cuidado con tales estafas: buscan su información para poder usarla en su propio beneficio. En caso de duda, o si tiene alguna pregunta sobre la correspondencia que recibe del Seguro Social, comuníquese con su oficina local del Seguro Social o llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) para ver si realmente Necesito cualquier información de usted.

Pregunta: ¿Cómo gano créditos de Seguro Social y cuántos necesito para calificar para los beneficios? Presas, West Miami FL.

Respuesta: Utilizamos sus ganancias anuales totales para calcular sus créditos de Seguro Social. La cantidad necesaria para un crédito en 2020 es de $ 1,410. Puede ganar un máximo de cuatro créditos por año. La cantidad necesaria para obtener un crédito generalmente aumenta cada año cuando aumentan los salarios promedio.

Debe obtener una cierta cantidad de créditos para calificar para los beneficios del Seguro Social. La cantidad de créditos que necesita depende de su edad cuando presente la solicitud y del tipo de solicitud de beneficios. Nadie necesita más de 40 créditos para ningún beneficio del Seguro Social. Puede leer más acerca de los créditos en Cómo obtener créditos en www.segurosocial.gov/pubs.