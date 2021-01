To be o no to be, esa es la cuestión decía Hamlet. Dentro de dos décadas, el promedio de vida de los EEUU será de 85.1 años, según estima el buró de censos. Las personas que ahora tienen 50, se preguntan cómo sobrevivirán los 25 años siguientes a la jubilación.

Debido a los adelantos médicos, muchas personas sobreviven infartos cardiovasculares, cerebrales o al propio cáncer. La mayoría de estas enfermedades impide a los sobrevivientes continuar una vida laboral activa, sin embargo ellos tienen que seguir pagando sus facturas de agua, luz, hipotecas y compras.

Las compañías de seguro de vida se ha percatado de este dilema y han creado el seguro de vida con beneficio en vida. Esta modalidad de seguro le da la opción al beneficiario de reclamar parte del beneficio de muerte en vida, si ocurren determinados eventos en su salud, catalogados como enfermedades críticas, crónicas o terminales.

Por ejemplo: Pepe es casado y padre de dos niños. Lleva 5 años pagando un seguro de vida con beneficio en vida, con una cobertura de $400.000. Para si él muere su familia quede protegida financieramente. De repente, Pepe sufre un infarto que lo saca de la vida laboral y este buen hombre decide reclamar a la aseguradora parte del beneficio de su póliza.

Como Pepe ha sufrido una enfermedad crítica, su aseguradora le puede “adelantar” $100.000 para lo gaste en lo que desee. No obstante, cuando Pepe fallezca, la familia aun recibirá el dinero restante.

Pepe también podría disponer de parte de su dinero, en caso de jubilación.

Así es como el seguro de vida con beneficio en vida destierra para siempre el dilema to or no to be. Esa ya no es la cuestión.

Univista Insurance: 305-740-1340