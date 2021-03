La selección de fútbol de Estados Unidos sumó otro fracaso, al quedar por fuera de los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

El conjunto de las barras y las estrellas cayó este domingo, 2 a 1 ante Honduras, en la final del preolímpico que se llevó a cabo en Guadalajara, México.

Los centroamericanos abrieron el marcador en el minuto 45 del primer tiempo por intermedio de Juan Carlos Obregón, quien aprovechó una desatención de la defensa norteamericana, para batir las redes.

A los dos minutos del segundo tiempo, los hondureños ampliaron la ventaja con un tanto de Aaron Herrera, quien aprovechó un error del portero norteamericano David Ochoa.

Estados Unidos descontó en el minuto 52, por intermedio de Jackson Yueil quien disparó un zapatazo hacía el ángulo de la portería catracha.

Yueil intentó empatar el careo en el minuto 68, pero su tiro fue parado por Alex Barrios.

Ya en las postrimerías del encuentro Estados Unidos intentó nuevamente empatar las acciones. Pero las acciones fueron infructuosas.

La selección de Honduras ha derrotado al equipo estadounidense en tres procesos, dos ellos que resultaron en eliminaciones rumbo al sueño olímpico

Las dos últimas fueron en las semifinales de los preolímpicos de Río 2016 y ahora Tokio 2020.

Channeled my inner @TaylorTwellman on this episode. The USA Soccer Federation has to stop producing a culture of losing and have an actual plan when selecting these rosters

It’s the OLYMPICS, the USA should not miss qualifying for 3 straight in CONCACAF‼️ https://t.co/T96A3eUhCm

— Rex (@REast_Eazy) March 29, 2021