Máquinas de autoservicio de soda desaparecerán de McDonald’s

Uno de los mayores beneficios que tiene la cadena de comida rápida McDonald’s son sus máquinas de autoservicio de soda.

Los fanáticos de los “Arcos Dorados” pueden servirse una y otra vez su bebida favorita de forma gratuita en los restaurantes. Sin embargo, este servicio está por decir adiós.

Durante décadas, este beneficio hizo feliz a millones de comensales de McDonald’s y además fue replicado por otras cadenas de comida rápida. Pero, la pandemia llegó a cambiar la dinámica de los consumidores.

Desde el 2020, la cadena de comida rápida ha experimentado un aumento en el negocio a través del auto-servicio y entregas a domicilio. Es decir, son cada vez menos las personas que deciden comer en los establecimientos, lo que reduce casi a cero la necesidad de máquinas.

Ante los diferentes estudios que realizó la empresa y su cambio de dinámica, decidieron eliminar sus máquinas para el año 2032 en Estados Unidos. Esta medida hará que la experiencia sea consistente para los clientes y el personal de toda la cadena, aseguró la compañía.

El futuro de McDonald’s son los drive thrus

La pandemia transformó prácticamente todos los aspectos de la vida alrededor del mundo. Pero en el caso del gigante de la comida rápida McDonald’s, su impacto ha sido un catalizador más que un acelerador de un proceso, que ya estaba firmemente en marcha: un replanteamiento fundamental de cómo funciona la comida rápida, empezando por el autoservicio.

En el futuro de McDonald’s no solo no estarán las máquinas de autoservicio, sino que todos los restaurantes tendrán nuevos diseños. Entre ellos se encuentran comedores más pequeños o establecimientos que no permitirán ingerir comida en su interior sino solo a través del sistema de autoservicios.

En este sentido, la multinacional enfocará sus esfuerzos en el desarrollo de alta tecnología para los drive thrus y así reflejar su nueva realidad. Además, afianzarán las ventas digitales (pedidos solos en su aplicación, página web y a través de sus socios comerciales como Uber) que ahora representan el 40 % de sus ventas totales, según su informe de resultados más reciente.

La compañía aseguró que ha reducido en 30 segundos el tiempo promedio de autoservicio desde 2018. Sus planes futuros pasan por disminuir aún más esos tiempos. La matemática es simple: realizar pedidos más rápidos significa más clientes, lo que equivale a más transacciones.

También manejarán un innovador proyecto llamado “CosMc’s”, una nueva ubicación de pequeño formato que incluye un área de comedor reducida. “Hay varios lugares en Estados Unidos donde estamos significativamente subdesarrollados en relación con la población actual”, dijo el director ejecutivo Chris Kempczinski a CNN . “Eso nos abre un montón de oportunidades de desarrollo que podemos aprovechar”.

Hasta ahora, la cadena de comida no ha publicado más detalles sobre el concepto “CosMc” pero se prevé que sea una realidad más pronto que tarde.

Otras marcas también están experimentando con la reinvención de sus diseños, incluidas Chipotle , Taco Bell y Starbucks.