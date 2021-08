El Senado de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de US$ 1,2 billones-

El Senado de EE.UU. aprobó un paquete bipartidista histórico de US$ 1,2 billones para apuntalar la infraestructura en ruinas de la nación con fondos para prioridades como carreteras, puentes, ferrocarriles, tránsito y la red eléctrica. La vicepresidenta Kamala Harris anunció la votación final: 69 a 30.

La legislación ahora se dirigirá a la Cámara de Representantes, donde enfrenta un futuro incierto, antes de que pueda enviarse al escritorio del presidente Joe Biden para que se promulgue como ley.

El proyecto de ley, llamado Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura, incluye US$ 550.000 millones en nuevos gastos federales durante cinco años:

Inversión de…

US$ 110.000 millones en carreteras, puentes y grandes proyectos.

US$ 66.000 millones en trenes de pasajeros y carga

US$ 65.000 millones para reconstruir la red eléctrica

US$ 65.000 millones para expandir el acceso a internet de banda ancha

US$ 39.000 millones para modernizar y expandir los sistemas de tránsito

US$ 7.500 millones para construir una red nacional de infraestructura de carga para vehículos eléctricos

US$ 55.000 millones para infraestructura de agua, US$ 15.000 millones de los cuales se destinarán al reemplazo de tuberías de plomo.

Qué sucederá ahora

Es probable que la Cámara de Representantes no acepte el proyecto de ley hasta el otoño boreal. La cámara baja detiene sesiones en el receso de agosto y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha indicado que la cámara no aceptará el proyecto de ley bipartidista hasta que los demócratas del Senado aprueben un paquete separado y más expansivo sin votos republicanos bajo el proceso de reconciliación presupuestaria, una posición que ha recibido críticas de los republicanos y rechazo de algunos demócratas moderados.