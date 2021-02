Con el voto de desempate por primera vez de la vicepresidenta Kamala Harris, el Senado de Estados Unidos, , aprobó esta madrugada una resolución presupuestaria de 1,9 billones de dólares (1,5 billones de euros) para enfrentar el impacto de la pandemia de Covid-19.

Lo cierto es que el plan de ayuda fiscal por la pandemia de coronavirus propuesto por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó impulso este viernes luego de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran un programa presupuestario que permite a los demócratas autorizar el proyecto del mandatario de 1,9 billones de dólares en el Congreso, con o sin apoyo republicano, reportó infobae

Tras 15 horas de debates y votaciones consecutivas sobre decenas de enmiendas, el Senado se encontró en un punto muerto de 50-50 entre los partidos sobre la aprobación del plan presupuestario.

Ese punto muerto lo rompió la vicepresidenta de Estados Unidos y presidenta de la Cámara alta, Kamala Harris, cuyo voto por el “sí” dio la victoria a los demócratas.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que fue un “primer paso gigantesco” para aprobar el tipo de proyecto de ley integral de ayuda por el coronavirus que Biden ha puesto en lo más alto de su agenda legislativa, declaró

Los republicanos habían utilizado la batalla de ayuda del coronavirus para expresar su apoyo al oleoducto Keystone XL de Canadá a Estados Unidos, que Biden ha bloqueado, y al fracking hidráulico para extraer petróleo subterráneo y gas natural.

Con Harris al frente del Senado, se rompió la igualdad en 50 para anular esas victorias republicanas.

Extending the moratorium on evictions and foreclosures to help countless Americans keep a roof over their head — that’s the American Rescue Plan. pic.twitter.com/Xbviqqr47w

Fue la primera vez que Harris, en su papel de presidenta del Senado, emitió un voto de desempate tras prestar juramento como vicepresidenta de Biden el pasado 20 de enero.

El Senado aprobó además una serie de enmiendas al esquema presupuestario, que ya había pasado la Cámara de Representantes el miércoles. Como resultado, la Cámara baja volvió a votar este viernes para aceptar los cambios del Senado, lo que despeja su aprobación definitiva para las próximas semanas.

People are hurting right now.

The American Rescue Plan gets economic relief to those who need it, and it gets people vaccinated.

We need to pass it into law.

— Vice President Kamala Harris (@VP) January 31, 2021