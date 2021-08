El Senado de Estados Unidos aprobó el martes una enmienda en su presupuesto para brindar acceso a Internet a Cuba. Así lo confirmó el senador republicano Marco Rubio, uno de los impulsores de la medida junto a su homólogo Rick Scott.

Un comunicado publicado en la página web oficial de Rubio señaló que la enmienda no. 3097 a la Resolución del Presupuesto del Senado, requiere a la Administración Biden que facilite “el acceso libre, abierto y sin censura a internet para el pueblo de Cuba”.

Con esta enmienda se crearía un Fondo de Reserva Neutral de Déficit (DNRF) en el próximo proyecto de ley de reconciliación que se utilizará para construir y desplegar la tecnología existente en la Isla.

Rubio se dirigió al Senado para defender la enmienda el martes.

Tonight the Senate unanimously passed my amendment to provide internet access to the people of #Cuba pic.twitter.com/uJ4Ig0rpTv

— Marco Rubio (@marcorubio) August 11, 2021