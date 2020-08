Los estadounidenses que esperan recibir ayuda federal por la crisis del coronavirus deberán seguir esperando, probablemente hasta finales de septiembre, debido al estancamiento de las negociaciones en el Congreso y que ambos lados han abandonando Washington D.C. en receso. según publicó thehill

El líder de la Mayoría del Senado Mitch McConnell (R-Ky.) convocó un receso hasta después del Día de Trabajo (el 7 de septiembre). Se trata de una muestra de que las negociaciones están completamente frenadas en Washington, incluso entre la Casa Blanca y los líderes del Congreso. Ambos lados han luchado sobre temas como el tamaño y alcance del paquete de ayuda, la reapertura de las escuelas, y una estrategia nacional para contener el virus.

Pero con las conversaciones estancadas, los senadores argumentan que hay pocas razones para que sigan teniendo sesiones diarias de aproximadamente una hora y media. La Cámara de Representantes ya se ha ido de la ciudad y no se espera que vuelva hasta el 14 de septiembre.

Al término de las sesiones del Senado, McConnell señaló que “tendremos nuestras reuniones regulares hasta el final del período de trabajo del estado. Si el Presidente de la Cámara y el líder de la minoría del Senado deciden finalmente dejar que otro paquete avance… se necesitaría el consentimiento bipartidista para continuar las reuniones legislativas.

McConnell añadió que esperaba que el Senado pudiera “actuar pronto”.

Los senadores tendrán al menos 24 horas para regresar si los demócratas del Congreso, el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows son capaces de romper el estancamiento y de continuar con los votos programados. De lo contrario, el Senado se volverá a reunir formalmente el 8 de septiembre.

El senador Chuck Grassley (R-Iowa) predijo durante una conferencia telefónica el martes que si los negociadores no reiniciaban actividades el jueves, las órdenes ejecutivas de la administración serían la única acción que tendría lugar hasta principios de septiembre.

“Si no sucede en las próximas 48 horas, creo que esto es todo lo que van a ver hasta que el Congreso vuelva a entrar en sesión después del Día del Trabajo”, dijo Grassley a los periodistas.

Hay pocas razones para pensar que se llegará a un acuerdo antes de eso.

Los cuatro negociadores clave no se han reunido en persona desde el viernes, cuando las conversaciones se derrumbaron de manera oficial.

Y el único contacto que tuvo lugar esta semana – Mnuchin llamando a la Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (D-Calif.) el miércoles – se tradujo en declaraciones de duelo que sólo ilustraban cuán estancadas se han vuelto las negociaciones sobre el alivio del coronavirus.

Los demócratas entraron en negociaciones con un paquete de aproximadamente 3,4 a 3,7 billones de dólares y han ofrecido reducir ese precio en 1 billón de dólares. Los republicanos y la Casa Blanca se han negado a pasar de aproximadamente 1 billón de dólares.

“Estamos muy lejos de nuestros valores”, dijo Pelosi a los periodistas el jueves. “Tal vez los confundieron con alguien a quien le importaba un bledo. No es así. Esto está muy alejado”.

Cuando le preguntaron cuándo iba a tener su próxima charla con Mnuchin y Meadows, Pelosi respondió: “No lo sé. Cuando lleguen con 2 trillones de dólares”.

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo el jueves que las conversaciones están en un “punto muerto”.

“Como dijo el Secretario Mnuchin ayer, el Presidente de la Cámara de Representantes quiere un compromiso de 2 billones de dólares de nosotros. No vamos a darlos. Hay demasiadas cosas, demasiados pedidos de su lado que no encajan, no tienen nada que ver con covid-19”, señaló.

Más allá de una cifra máxima, las dos partes no han resuelto cuánto serían los beneficios de desempleo semanales, cuánto dinero dar a los gobiernos estatales y locales o cómo abordar la línea roja de McConnell de protección de responsabilidad civil para las empresas que abran nuevamente. La financiación de la escuela, tanto la cantidad como la forma en que se divide, sigue siendo un punto de fricción también.

La inacción llega cuando la tasa de desempleo está en el 10,2 por ciento, por debajo del pico del 14,7 por ciento en abril, pero aún así es ligeramente superior al pico alcanzado durante la Gran Recesión. Y el país continúa informando sobre decenas de miles de nuevos casos de coronavirus por día, incluyendo el informe de casi 1.500 muertes por coronavirus el miércoles en lo que es el mayor número de muertes diarias desde mediados de mayo.

Mnuchin y Meadows han estado proporcionando actualizaciones diarias a los senadores republicanos, pero los senadores han dicho que hay pocas razones para pensar que una distensión entre los demócratas del Congreso y la administración está en el horizonte.

“Básicamente, no hay mucho movimiento nuevo”, dijo el senador Roy Blunt (R-Mo.) después de una llamada esta semana.

El estancamiento está ocurriendo a menos de tres meses de las elecciones de noviembre, inyectando más política en la dinámica en comparación con los cuatro anteriores proyectos de ley de alivio del coronavirus que fueron aprobados por el Senado sin oposición o con sólo un puñado de votos en contra.

Los titulares vulnerables de ambos partidos han enviado esta semana señales de advertencia a los líderes de que se debe llegar a un acuerdo.

El representante Max Rose (N.Y.), un demócrata de primer año en un distrito que el presidente Trump ganó en 2016, dijo a CNN que “comparto las preocupaciones que estoy escuchando de mis electores”: Estoy enojado. Estoy enojado. … En este momento, es un dedo medio para el pueblo americano”.

La senadora Susan Collins (Rep.-Maine) – quien enfrenta una dura reelección como una de las dos senadoras republicanas que se postulan en un estado ganado por la nominada demócrata del 2016, Hillary Clinton – dijo el jueves que pensaba que el Senado debería reunirse nuevamente la semana próxima para tratar de trabajar en un acuerdo y obligar a los miembros a votar sobre las propuestas de alivio del coronavirus.

“Que la gente se ponga al frente”, expresó al Sun Journal.

Pero a pesar de que el Senado ha estado en sesión durante la semana, el Capitolio se ha deslizado en su rutina normal de verano con sólo un puñado de senadores alrededor de la cámara.

En su lugar, las breves sesiones se han utilizado para que los senadores intercambien culpas por la incapacidad de conseguir un acuerdo, proporcionando una mirada diaria a lo lejos que están las dos partes.

McConnell acusó a los demócratas de tener un acuerdo “como rehén” y “apenas pretendiendo negociar”, mientras advertía que los votantes estaban observando.

“A estas alturas todo el país sabe de lo que hablo, los absurdos temas que los demócratas han convertido en puntos de conflicto”, dijo.

El senador Tim Kaine (D-Va.) se encogió de hombros ante los comentarios, señalando que el líder republicano se enfrenta a su propio dolor de cabeza con, según la propia estimación de McConnell, hasta 20 senadores dispuestos a votar en contra de cualquier acuerdo. Las divisiones republicanas capturaron la atención política durante semanas, y socavaron la mano negociadora de Meadows y Mnuchin.

“Tiene que decir algo”, dijo Kaine. “Y, ya sabes, creo que ha hecho lo que puede hacer con el Senado republicano. Cuando reconoció cándidamente que habrá al menos 20 miembros del Congreso que no votarán por un solo dólar de ayuda, básicamente en ese momento: “Demócratas, tienen que resolverlo con la Casa Blanca”.

