El senador de Florida Rick Scott anunció que dio positivo a COVID-19.

Scott dijo que entró en contacto con alguien después de regresar a Florida el 13 de noviembre que posteriormente dio positivo y ha estado en cuarentena en su casa en Naples desde entonces, reportó The Hill.

Dijo que tomó múltiples pruebas rápidas negativas a principios de semana, pero una prueba de PCR que tomó el martes resultó positiva el viernes por la mañana, reportó The Hill.

“Después de varias pruebas negativas, supe que estaba positivo esta mañana. Me siento bien y tengo síntomas muy leves. Trabajaré desde mi casa en Naples hasta que sea seguro para mí regresar a Washington, DC”, dijo Scott.

“Quiero recordarles a todos que tengan cuidado y hagan lo correcto para protegerse a sí mismos ya los demás. Use una máscara. Distancia social. Pónganse en cuarentena si entran en contacto con alguien positivo como yo” cerró.

After several negative tests, I learned I was positive for COVID-19 this AM. I’m feeling good & experiencing very mild symptoms. I’ll be working from home until it’s safe for me to return to DC. I remind everyone to be careful & do the right things to protect yourselves & others.

— Rick Scott (@SenRickScott) November 20, 2020