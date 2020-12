El Congreso de los Estados Unidos aprobó un enorme proyecto de ley de estímulo por la pandemia de $900 mil millones pero el estadounidense por Florida, Rick Scott, votó en contra de aprobarse.

Protestando porque “Washington está quebrado”, dijo que el proyecto de ley es demasiado grande y demasiado costoso para que lo aprueben los legisladores.

We must help Americans & small businesses in need but we can’t keep operating this way.

Once again, in classic Washington style, vital programs are attached to a massive omnibus spending bill that mortgages our kids & grandkid’s futures. Therefore, I can’t support this bill. pic.twitter.com/poShVDXzHb

— Rick Scott (@SenRickScott) December 21, 2020