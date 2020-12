El senador cubanoamericano Marco Rubio, envió un mensaje de Navidad a nombre suyo y de su esposa, la estadounidense de origen colombiano Jeanette Dousdebés, con quien ha formado una familia que cuenta con 4 hijos.

“El senador Rubio y la sra. Rubio les desean una Feliz Navidad a todos quienes celebran hoy y oran que esta temporada navideña traiga fe y alegría para todos”, escribió en Twitter el político republicano, muy influyente en la comunidad hispana del sur de la Florida.

Otros conocidos cubanoamericanos se expresaron a propósito de las festividades. El actor William Levy compartió con sus seguidores un nostálgico mensaje horas antes de celebrarse la Navidad, debido a que se encuentra lejos de su familia en estas fechas tan especiales, pues está rodando la telenovela “Café con Aroma de Mujer” en Colombia.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el cubano reveló conmovido que, a pesar de estar distanciado físicamente de los suyos, pues su familia está en Miami, tiene muchas cosas qué agradecer.

“Hoy me encuentro celebrando la Navidad lejos de casa y extrañando a los míos, pero puedo decir que me siento un hombre muy afortunado de poder estar rodeado de personas que me han brindado mucho cariño”, dijo primeramente el actor.

De la misma manera, Levy terminó su escrito dando gracias por todas las bendiciones que tiene en este momento, como lo es que su familia se encuentre con salud y el contar con un nuevo trabajo.

“Me siento afortunado de tener la familia que tengo, los amigos que tengo, de poder festejar un día tan especial en un año como este, de poder encontrarme bien de salud y a la misma vez poder hacer lo que amo. Gracias a todos ustedes que desde tantas partes del mundo me brindan tanto cariño. Gracias a Dios siempre por todo. Les deseo lo mejor del mundo. Disfruten de su familia y de esa gente que tanto los quiere. Que DIOS los llene de SALUD, AMOR y FELICIDAD”, concluyó.

El conocido presentador cubano residente en Miami, Carlos Otero y su pareja, igualmente dijeron que “para todos ustedes, Feliz Navidad y que Dios los bendiga”.

La artista cubana Rachel Valdés, pareja del cantante español Alejandro Sanz había deseado: “Felices Fiestas queridos amigos! Les deseo mucha prosperidad y salud para este próximo 2021”.

Antes Alexander Delgado, de Gente de Zona había adelantado cómo se gozaba la Navidad en su casa, mientras el perfil oficial del grupo avisaba que estaban “con los brazos abiertos para ver lo que me trae la navidad”.

Los empresarios y artistas cubanoamericanos, Gloria y Emilio Estefan, también compartieron un video donde desearon: “¡¡Merry Christmas everyone!! ¡¡Feliz Navidad a todos!!”.

