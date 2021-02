Un nuevo detalle salió a la luz pública este sábado, sobre los hechos ocurridos el 6 de enero en el Capitolio de Washington, en Estados Unidos.

El senador republicano Mike Shirkey indicó un almuerzo con funcionarios del partido republicano, que todo fue orquestados por congresistas de su partido y que fueron aliados de Donald Trump.

Este video fue difundido este sábado por la seguidora del partido democráta Lauren Witzke @LaurenWitzkeDE.

SHOCKING: Senate Majority Leader, Mike Shirkey caught on camera telling the truth about Jan 6th.

It was ALL staged, Mitch McConnell wanted it to be “a mess” so he could secure a Trump impeachment conviction for Pelosi and Schumer. pic.twitter.com/FQ0kg7rCQS

— Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) February 13, 2021