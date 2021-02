El senador del partido Republicano de Florida, Mario Díaz Balart dio un giro en su votación para aprobar el proyecto de ley de protección a personas LGBTQ.

Díaz Balart votó en contra, en el último escrutinio que se realizó en la Cámara de Representantes, que se realizó este jueves.

A pesar del voto en contra del representante de Florida, la ley fue aprobada con un margen muy pequeño de 224-206

En un comunicado, Díaz-Balart dijo que cambió su posición porque los diputados demócratas de la Cámara no enmendaron el proyecto de ley para proteger a las personas, organizaciones religiosas y profesionales médicos que se oponen a los derechos LGBTQ basados en sus creencias religiosas

“Siempre he luchado contra la discriminación en todas sus formas, por eso voté a favor de este proyecto de ley en el último Congreso y describí algunas fallas graves que debían abordarse para obtener el apoyo bipartidista”, dijo Díaz-Balart en un comunicado.

Además expresó que sus enemigos políticos tuvieron tiempo suficiente, para poder hacer las correcciones al estatuto.

“Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes tuvieron tiempo suficiente para hacer estos cambios, pero lamentablemente, ignoraron los múltiples esfuerzos de buena fe de mis colegas y, en cambio, se centraron en algunos de los problemas más preocupantes, incluido el sabotaje de la libertad religiosa”.

Una de las ordenanzas de la ley es que Ley evita que alguien sea despedido debido a su orientación sexual o identidad de género.

After voting in 2019 to expand federal protections for LGBTQ people, Miami Republican Rep. Mario Diaz-Balart changed his position. https://t.co/5iiAaINcuz

— Tampa Bay Times (@TB_Times) February 26, 2021