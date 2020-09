Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez, presentaron un proyecto de ley bipartidista con la finalidad de combatir la trata de médicos cubanos.

A través de un comunicado de prensa señalaron que “este nuevo proyecto de ley busca fortalecer la rendición de cuentas por la trata de personas del régimen cubano y la explotación de médicos, enfermeras y otros cubanos que son profesionales de la salud a través de las tildadas ‘misiones médicas’ al extranjero”.

Este proyecto de ley permitiría a los cubanos ser elegibles por los EE.UU. a través del restablecimiento del Programa de Libertad Condicional para los Médicos Profesionales, suspendida bajo la administración del Presidente Barack Obama.

El senador de Florida, Marco Rubio, afirmó sentirse orgulloso de unirse “al senador Menéndez para presentar este importante proyecto de ley, el cual destaca cómo las llamadas ‘misiones médicas’ al extranjero violan los derechos humanos de los médicos cubanos”.

De igual forma, recordó que las “misiones médicas al extranjero, que son una estafa diplomática, el régimen cubano ha perfeccionado el arte de la explotación humana patrocinada por el estado mientras se enriquecen ilegalmente”.

