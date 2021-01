A pesar que ya abandonó su cargo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump sigue dando que hablar. Este martes los senadores de Florida Marcos Rubio y Rick Scott votaron en contra de abrirle un juicio político.

Al ex presidente de los Estados Unidos se le quiere enjuiciar debido a los hechos políticos que ocurrieron en enero en la Casa Blanca.

La moción que fue rechazada por 45 republicanos fue presentada una por el senador Rand Paul, de Kentucky.

Los senadores alegaron el rechazo de la moción a que Donald Trump, ya no es presidente de los Estados Unidos, por lo que no se debe enjuiciar.

“Este juicio político no es más que teatro político”, tuiteó Scott el martes.

“Los demócratas están confundiendo el Capitolio federal, donde deberíamos estar ayudando al pueblo estadounidense, con otro gran edificio en Washington dedicado al teatro y espectáculos… el Centro Kennedy”, dijo Scott.

I voted against @ABlinken's nomination to lead @StateDept today. I can’t support a nominee open to re-joining the disastrous Iran Deal or willing to return to Obama-era appeasement policies that did nothing to promote freedom and democracy in Cuba and throughout Latin America.

— Rick Scott (@SenRickScott) January 26, 2021