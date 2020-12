El régimen iraní condenó a 10 años en prisión a la influencer Sahar Tabar, quien transformó su rostro para convertirse en la doble de Angelina Jolie, reportó mty.telediario

En esta ocasión la joven fue sentenciada a por sus actividades en redes sociales. Sin embargo, anteriormente había sido arrestada por delitos “culturales y corrupción social y moral de blasfemia”, en los que supuestamente incitaba a la violencia, blasfemias y, además, alentaba a los jóvenes a contribuir con la corrupción.

Según las autoridades del su país, violó el código de vestimenta.

Tabar se dio a conocer hace dos años cuando sus fotografías se hicieron virales por tratar de imitar el aspecto físico de Angelina Jolie. Tras 50 cirugías plásticas, su aspecto le propinó el apodo de “zombie Angelina Jolie”.

Y es que su imagen se caracteriza por tener mejillas hundidas, una nariz parecida a la de Jolie, pero caricaturizada, además de unos labios y quijada prominentes.

