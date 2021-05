La temporada de huracanes se aproxima a las costas de Florida, lo que hace que algunas especies de tiburones emigren a aguas más tranquila, menos una especie.

Se trata de los tiburones tigre, quienes son más temerarios y pueden soportar las aguas turbulentas a raíz de tormentas.

Neil Hammerschlag, de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami, reveló los detalles sobre este comportamiento de los escualos en este tipo de situaciones.

“Me sorprendió ver que los grandes tiburones tigre no evacuaban incluso cuando el ojo del huracán se dirigía hacia ellos, era como si ni siquiera se inmutaran”, dijo Hammerschlag en un comunicado.

Los investigadores indicaron que las cuatro especies de tiburones, que fueron estudiados reaccionaron diferentes.

Y el que sorprendió fue el tiburón tigre, q no solo se niegan a huir cuando las tormentas empeoran, sino que también se sienten atraídos por su estela.

“La especie tigre a menudo son curiosos y no agresivos cuando se encuentran … sin embargo, son una de las tres especies más comúnmente implicadas en los ataques y muertes de tiburones”, comentó el investigador.

