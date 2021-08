Tras las románticas vacaciones por Europa, en especial en Mónaco, Capri, Ibiza y Saint-Tropez, donde ‘Bennifer’ hizo oficial la segunda temporada de su historia de amor, Jennifer López y Ben Affleck están disfrutando al máximo el tiempo juntos en Los Ángeles, pues todo indica que tendrán que separarse por una temporada, ¿la razón? ambos tienen una apretada agenda de compromisos laborales. Mientras el verano aún no termina, ellos están pasándola de lo mejor y esto incluye paseos por la playa, cena en un exclusivo restaurante, convivir con sus respectivos hijos y compartir con Matt Damon, el mejor amigo del protagonista de ‘Batman’.

A su regreso a Estados Unidos, la ‘Diva del Bronx’ fue fotografiada visitando algunas tiendas de muebles, mientras que el director estuvo junto a su hijo Samuel, el tercero que tuvo con su expareja Jennifer Garner, en una cita médica.

Luego de esto, Jennifer Lopez y Ben Affleck se volvieron a reunir para cenar en el restaurante Oliveta, en Bev Hills, donde, según los informes de TMZ, pasaron más de dos horas. Al día siguiente, la tarde del domingo 8 de agosto, tuvieron un paseo romántico y de la mano en una playa de Malibú, cerca de Paradise Cove. La cantante fue vista con un vestido blanco con aberturas que combinó con un cinturón beige. El actor estaba con una camiseta gris, jeans oscuros y zapatos negros.

UPDATE: Matt Damon Joins Ben and Jen During Walk on the Beach in L.A. https://t.co/0hvHWqw4oB

— TMZ (@TMZ) August 9, 2021