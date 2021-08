Se espera que funcionarios estadounidenses declaren el lunes la primera escasez de agua en el lago Mead, que abastece a 40 millones de personas en el oeste, lo que provocará recortes en algunos agricultores de Arizona el próximo año en medio de una sequía devastadora.

Los niveles de agua en el embalse más grande del río Colorado, el lago Mead, han caído a mínimos históricos. A lo largo de su perímetro, un “anillo de bañera” blanco de minerales delinea el lugar donde una vez estuvo la línea de agua alta, lo que subraya los agudos desafíos del agua para una región que enfrenta una población en crecimiento y una sequía que se ve agravada por un clima más cálido y seco provocado por el cambio climático.

Los estados, las ciudades, los agricultores y otros han diversificado sus fuentes de agua a lo largo de los años, ayudando a suavizar el golpe de los próximos recortes. Pero si las condiciones actuales persisten, o se intensifican, los recortes adicionales en los próximos años se sentirán más profundamente.

#coloradoriver #riocolorado @ZahairaVelez @adamonzon @NWS @weatherchannel Desembocadura del río colorado al lago Mead. 111 F hoy. Donde termina el gran cañón en Meadpoint. In the middle of nowhere. pic.twitter.com/P5bH5ElfrH

— Luis Rivera (@huklmnen) July 14, 2021