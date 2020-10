Este sábado Barack Obama dio su respaldo en Michigan El nominado presidencial demócrata Joe Biden , resaltando la “decencia y empatía” de su antiguo vicepresidente con el enfoque del presidente Donald Trump de “alimentar su ego” en medio de la actual pandemia de coronavirus.

El encuentro en Flint es la primera vez que Obama y Biden hacen campaña juntos en las elecciones de 2020.

Obama le dijo a la multitud en Flint que sólo faltaban “tres días para la elección más importante de nuestras vidas”. Llamó a Biden su “hermano” y dijo que su ex compañero de fórmula “será un gran presidente”.

“Me hizo un mejor presidente. Tiene el carácter y la experiencia para hacernos un mejor país”, dijo Obama.

También criticó al presidente Trump por su respuesta a la pandemia del coronavirus, al tiempo que se burló de Trump por estar preocupado por el tamaño de la multitud en sus eventos de campaña.

“¿No tiene nada mejor de qué preocuparse? ¿Nadie vino a su fiesta de cumpleaños cuando era un niño? ¿Qué pasa con el tamaño de la multitud?” preguntó. Obama.

#BREAKING: Joe Biden is introduced by Former President Obama: "It reminds me of what we can be when you have a president of character — a president respected around the world." pic.twitter.com/wwSvTHSe11

